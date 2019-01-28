2019-01-28T16:44:07+03:00
Происшествия

Саратовца осудила за кражу денег и телефона у спящей подруги

Подсудимому назначили 200 часов обязательных работ
Тимур Гадеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

Суд Волжского района наказал 25-летнего мужчину, который обобрал свою спящую подругу.

- Подсудимый 7 октября ночевал в квартире у своей знакомой. Пользуясь тем, что девушка спит, злоумышленник украл у нее мобильный телефон за 10 тыс. рублей и 5 тыс. рублей наличными, — рассказали «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Суд приговорил гражданина к 200 часам обязательных работ.

Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Автодор» проиграл «Химкам» в Саратове
Панков: Помощь Володина в борьбе со снегопадами в Саратове незаменима
Медведев по просьбе Володина поручил МЧС оказать помощь Саратовской области
Володин обсудил с Медведевым ситуацию со снегопадами в Саратовской области - Панков
В Саратовской области в снежном плену застряли более 40 автомобилей
Утром снегопад в Саратове продолжится
Николай Панков дольщикам ООО «КапиталСтрой»: Будем работать на результат
В районах Саратовской области отменили школьные автобусы из-за снегопада
Трасса в сторону Красноармейска закрыта для грузового и пассажирского автотранспорта
Валерий Радаев попросил Сергея Шойгу о помощи в борьбе со снегом
Под Энгельсом автомобилисты разбили лыжную трассу
На Новоузенской в Саратове завершены работы на водопроводе
У ТЦ «Оранжевый» в Саратове столкнулись автобус и маршрутка
На Чернышевского вскрыли асфальт для поиска прорыва