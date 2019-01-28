Саратовца осудила за кражу денег и телефона у спящей подруги
Подсудимому назначили 200 часов обязательных работ
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Суд Волжского района наказал 25-летнего мужчину, который обобрал свою спящую подругу.
- Подсудимый 7 октября ночевал в квартире у своей знакомой. Пользуясь тем, что девушка спит, злоумышленник украл у нее мобильный телефон за 10 тыс. рублей и 5 тыс. рублей наличными, — рассказали «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.
Суд приговорил гражданина к 200 часам обязательных работ.