Саратовца осудила за кражу денег и телефона у спящей подруги

СЕГОДНЯ 16:33 2019-01-28T16:44:07+03:00

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Суд Волжского района наказал 25-летнего мужчину, который обобрал свою спящую подругу.

- Подсудимый 7 октября ночевал в квартире у своей знакомой. Пользуясь тем, что девушка спит, злоумышленник украл у нее мобильный телефон за 10 тыс. рублей и 5 тыс. рублей наличными, — рассказали «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Суд приговорил гражданина к 200 часам обязательных работ.

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