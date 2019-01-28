У ТЦ «Оранжевый» в Саратове столкнулись автобус и маршрутка
Движение парализовано [фото]
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На проспекте Энтузиастов в Заводском районе Саратова столкнулись крупногабаритный пассажирский автобус и маршрутка.
Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, в аварию попали автобус №2Д и маршрутка №16.
ДТП случилось возле ТЦ «Оранжевый», на остановке «Авиастроителей». Предположительно, автобус занесло, когда он выезжал с остановки и задел маршрутку.
Сейчас движение по проспекту парализовано.