2019-01-28T16:22:29+03:00
Общество

На Чернышевского вскрыли асфальт для поиска прорыва

Работают экскаваторы [фото, видео]
Екатерина Семенова
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..Фото: Екатерина Семенова
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На улице Чернышевского в Саратове начались работы на аварийном участке.

По словам корреспондента «КП-Саратов», асфальт вскрывают два экскаватора — ковш и цепной траншейный.

Рабочие пробурили дорогу, вероятно, вскоре на место прибудут рабочие, которые начнут устранять протечку.

Ситуация осложняется тем, что движение транспорта не перекрыто и спецтехника вынуждена периодически уступать дорогу.

Напомним, утром прорвало трубопровод на пересечении улиц Чернышевского и Радищева.

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Вскрышные работы на Чернышевского.

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