На Чернышевского вскрыли асфальт для поиска прорыва
Работают экскаваторы [фото, видео]
.Фото: Екатерина Семенова
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На улице Чернышевского в Саратове начались работы на аварийном участке.
По словам корреспондента «КП-Саратов», асфальт вскрывают два экскаватора — ковш и цепной траншейный.
Рабочие пробурили дорогу, вероятно, вскоре на место прибудут рабочие, которые начнут устранять протечку.
Ситуация осложняется тем, что движение транспорта не перекрыто и спецтехника вынуждена периодически уступать дорогу.
Напомним, утром прорвало трубопровод на пересечении улиц Чернышевского и Радищева.
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Вскрышные работы на Чернышевского.