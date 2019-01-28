2019-01-28T16:21:15+03:00
Происшествия

За наезд катера на пловца назначена компенсация в 90 тыс. рублей

Потерпевшему нанесли тяжкий вред здоровью
Тимур Гадеев
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Балаковский суд приговорил водителя катера к выплате компенсации — 90 тыс. рублей

- В районе острова Пустынный на реке Волга 4 октября 2018 года 37-летний местный житель занимался подводной охотой. В этот момент на него совершил наезд проплывавший мимо катер «Одиссей-530» под управлением 54-летнего балаковца, — рассказали «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

В результате наезда катера пловцу винтом от мотора поранило голень. Таким образом, потерпевший получил тяжкий вред здоровью. Суд назначил подсудимому выплатить компенсацию мужчине в размере 90 тыс. рублей.

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