За оскорбление полицейских рецидивиста из Энгельса приговорили к колонии
Подсудимый оскорбил стражей порядка в присутствии свидетелей
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Суд Энгельса наказал 42-летнего мужчину за дебош и публичное оскорбление полицейских.
- Рецидивист, находившийся на свободе условно-досрочно, устроил 13 августа 2018 года во дворе жилого дома пьяный скандал и разбил окно. После приезда полицейских он оскорбил еще и их, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.
За публичное оскорбление стражей порядка при исполнении суд Энгельса приговорил подсудимого сроком на один год и восемь месяцев колонии строгого режима.