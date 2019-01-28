2019-01-28T16:17:53+03:00
Происшествия

За оскорбление полицейских рецидивиста из Энгельса приговорили к колонии

Подсудимый оскорбил стражей порядка в присутствии свидетелей
Тимур Гадеев
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Суд Энгельса наказал 42-летнего мужчину за дебош и публичное оскорбление полицейских.

- Рецидивист, находившийся на свободе условно-досрочно, устроил 13 августа 2018 года во дворе жилого дома пьяный скандал и разбил окно. После приезда полицейских он оскорбил еще и их, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

За публичное оскорбление стражей порядка при исполнении суд Энгельса приговорил подсудимого сроком на один год и восемь месяцев колонии строгого режима.

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