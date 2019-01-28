В поликлинике на Комсомольской начали принимать пациентов
Опасные помещения отгорожены
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В поликлинике №10 Саратова снова начали принимать пациентов.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения области, работа учреждения, которое теперь является отделением детской инфекционной больницы №5, возобновлена с 26 января.
Прием ведут шесть участковых врачей, также работают кабинеты забора анализов, прививочный и процедурный. Кроме того, медики выезжают на дом к маленьким пациентам.
Вскоре может быть возобновлена работа узких специалистов.
Все помещения, которые находятся в аварийном состоянии, огорожены. Проведена генеральная уборка.