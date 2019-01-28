В поликлинике на Комсомольской начали принимать пациентов

СЕГОДНЯ 15:38 2019-01-28T15:42:24+03:00

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В поликлинике №10 Саратова снова начали принимать пациентов.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения области, работа учреждения, которое теперь является отделением детской инфекционной больницы №5, возобновлена с 26 января.

Прием ведут шесть участковых врачей, также работают кабинеты забора анализов, прививочный и процедурный. Кроме того, медики выезжают на дом к маленьким пациентам.

Вскоре может быть возобновлена работа узких специалистов.

Все помещения, которые находятся в аварийном состоянии, огорожены. Проведена генеральная уборка.