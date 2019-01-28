В Вольске задержали банду ранее судимых похитителей

СЕГОДНЯ 15:17 2019-01-28T15:21:22+03:00

Трое мужчин 28–31 года подозреваются в краже из супермаркета

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В полицию Вольского района поступило заявление от сотрудников местного супермаркета о хищении товаров.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали сразу троих подозреваемых в возрасте от 28 до 31 года, причастных к краже. Как выяснилось, все они ранее были уже судимы, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Проверяется причастность злоумышленников к подобным преступлениям.

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