В Вольске задержали банду ранее судимых похитителей
Трое мужчин 28–31 года подозреваются в краже из супермаркета
Изменить размер текста:
В полицию Вольского района поступило заявление от сотрудников местного супермаркета о хищении товаров.
- В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали сразу троих подозреваемых в возрасте от 28 до 31 года, причастных к краже. Как выяснилось, все они ранее были уже судимы, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Проверяется причастность злоумышленников к подобным преступлениям.