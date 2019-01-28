В Красноармейском районе сугроб спас «Газель» от опрокидывания [видео]
Пользователи соцсети выложили в интернет видеоролик
Газель вылетела с трассы.
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Сегодня утром, 28 января, в Красноармейском районе грузовая «Газель» вылетела с трассы.
- На волгоградской трассе Р-228 сугроб спас транспорт от опрокидывания. Скорее всего, водитель просто не справился с управлением из-за скользкой дороги, — рассказали очевидцы в группе Chp_saratov соцсети Instagram.
Как рассказывают свидетели происшествия, ДТП случилось недалеко от поворота на Карамыш.
Газель вылетела с трассы.