На прямые договоры с ООО «КВС» перешли 263 многоквартирных дома

СЕГОДНЯ 14:45 2019-01-28T14:51:47+03:00

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С апреля 2018 года собственники жилых помещений многоквартирных домов получили право заключать договоры с поставщиками коммунальных услуг напрямую без посредничества управляющих компаний. Сейчас на прямой расчет в ООО «КВС» перешли 263 многоквартирных дома — порядка 24 тыс. потребителей коммунальных услуг.

Преимуществом новой системы расчетов является гарантированная оплата услуг ресурсоснабжающих организаций в полном объеме и в установленные сроки. При этом порядок начисления платы за потребляемые ресурсы не изменяется. В 2019 году планируется перевод 1 334 многоквартирных домов, а это уже более 100 тыс. абонентов.

Обращаем ваше внимание, что переход на прямые договоры возможен как по инициативе собственников помещений в многоквартирных домах, так и по инициативе ресурсоснабжающей организации. Для этого необходимо, чтобы управляющая компания имела подтвержденную задолженность в размере, равном или превышающем две среднемесячные величины обязательств по оплате по договору ресурсоснабжения.

ООО «КВС» напоминает о необходимости своевременной оплаты за потребленные коммунальные услуги. Судебное взыскание задолженности влечет за собой оплату дополнительных расходов, связанных с обращением ООО «КВС» в судебные органы, а также пени. Своевременная оплата коммунальных услуг — это залог стабильного и бесперебойного водоснабжения города.

По вопросам перехода на прямые платежи ООО «КВС» потребители могут получить информацию на сайте компании http://kvs-saratov.ru, а также обратиться в договорной отдел ООО «КВС» по телефону: (8452) 23-43-84.