2019-01-28T14:51:47+03:00
Недвижимость

На прямые договоры с ООО «КВС» перешли 263 многоквартирных дома

Абоненты получили преимущество в виде гарантированной оплаты услуг
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

С апреля 2018 года собственники жилых помещений многоквартирных домов получили право заключать договоры с поставщиками коммунальных услуг напрямую без посредничества управляющих компаний. Сейчас на прямой расчет в ООО «КВС» перешли 263 многоквартирных дома — порядка 24 тыс. потребителей коммунальных услуг.

Преимуществом новой системы расчетов является гарантированная оплата услуг ресурсоснабжающих организаций в полном объеме и в установленные сроки. При этом порядок начисления платы за потребляемые ресурсы не изменяется. В 2019 году планируется перевод 1 334 многоквартирных домов, а это уже более 100 тыс. абонентов.

Обращаем ваше внимание, что переход на прямые договоры возможен как по инициативе собственников помещений в многоквартирных домах, так и по инициативе ресурсоснабжающей организации. Для этого необходимо, чтобы управляющая компания имела подтвержденную задолженность в размере, равном или превышающем две среднемесячные величины обязательств по оплате по договору ресурсоснабжения.

ООО «КВС» напоминает о необходимости своевременной оплаты за потребленные коммунальные услуги. Судебное взыскание задолженности влечет за собой оплату дополнительных расходов, связанных с обращением ООО «КВС» в судебные органы, а также пени. Своевременная оплата коммунальных услуг — это залог стабильного и бесперебойного водоснабжения города.

По вопросам перехода на прямые платежи ООО «КВС» потребители могут получить информацию на сайте компании http://kvs-saratov.ru, а также обратиться в договорной отдел ООО «КВС» по телефону: (8452) 23-43-84.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В поликлинике на Комсомольской начали принимать пациентов
В Саратове мужчина похитил деньги у 70-летней матери
В Вольске задержали банду ранее судимых похитителей
В Красноармейском районе сугроб спас «Газель» от опрокидывания [видео]
На пожаре в частном доме под Энгельсом погиб мужчина
Под Саратовом женщина не дождалась мужчину из магазина и зарезала его
На Черниговской завершен монтаж водопровода диаметром 160 мм
В Саратове рецидивист убил приятеля бруском во время пьянки
Регоператор провел первый рейд по выявлению неплательщиков за новую коммунальную услугу
Николай Панков: Пожелания дольщиков ЖК «Южный» надо учесть при поиске квартир
Под Саратовом мужчина убил престарелую мать
В Саратове снова обещают сильную метель
Мэрия предлагает саратовцам встать на лыжи
Панков: Традиция сгонять учителей на митинги досталась Исаеву от предыдущих мэров
В Балашове полицейского осудили за пьяное ДТП со смертельным исходом