На Черниговской завершен монтаж водопровода диаметром 160 мм

СЕГОДНЯ 14:12 2019-01-28T14:28:09+03:00

Изменить размер текста: A A

«Концессии водоснабжения — Саратов» ведут перекладку аварийного участка магистрального водопровода диаметром 500 мм по улице Черниговская. Коммуникации расположены под проезжей частью дороги. Для производства первого этапа реконструкции на объекте подготовлены шесть технологических котлованов. Сейчас проложен полиэтиленовый трубопровод диаметром 160 мм, посредством которого будет произведено технологическое подключение абонентов к новым коммуникациям. Завершается установка запорного оборудования. Работы по перекладке коммуникаций, проезд спецтехники и автотранспорта осложняются большим количеством выпавших осадков. С целью обеспечения безопасности производства работ ограничение движения на участке улицы от 8-го Песчаного проезда до 1-го проезда Танкистов продлено до 6 февраля 2019 года. Проезд транспорта обеспечен по параллельным улицам Песочная и Утесная. Организовано дежурство специализированной техники для очистки улиц от последствий снегопада.

Сейчас специалисты выполняют второй этап реконструкции — замену магистрального водопровода диаметром 500 мм. На объекте производится строительство обсадной стальной трубы диаметром 1 тыс. мм под проезжей частью 1-го проезда Танкистов методом продавливания.

Магистральный водопровод по улице Черниговская снабжает питьевой водой более 15 тыс. жителей Саратова. В результате выполненных работ в эксплуатацию будет введен новый участок коммуникаций из полимерных материалов, гарантирующих безаварийное функционирование объекта на срок не менее 50 лет.