2019-01-28T13:53:33+03:00
Происшествия

В Саратове рецидивист убил приятеля бруском во время пьянки

Причиной смерти стала тупая травма груди
Ольга Муравлёва
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В Ленинском районе Саратова следователи возбудили уголовное дело в отношении 36-летнего рецидивиста. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.

- Следствие считает, что 23 января 2019 года злоумышленник выпивал вместе с приятелем у себя в доме по улице Мамонтовой. Во время застолья хозяин жилища начал обзывать гостя и они начали ругаться. После этого мужчина стукнул товарища кулаком по голове, а затем схватил с пола деревянный брусок и не менее шести раз ударил им по телу, рукам и ногам. Потерпевший скончался на месте, а орудие преступления саратовец выкинул в мусорный контейнер, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Причиной смерти гражданина стала тупая травма груди.

Обвиняемого задержали и заключили под стражу. Расследование продолжается.

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