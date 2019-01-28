Регоператор провел первый рейд по выявлению неплательщиков за новую коммунальную услугу

СЕГОДНЯ 13:46 2019-01-28T13:59:02+03:00

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В воскресенье, 27 января, состоялся рейд по уточнению количества проживающих в поселке Мирный Кировского района Саратова. Рейд проводился уполномоченными инспекторами Регоператора, должностными лицами ОВД и администрации Кировского района совместно с инициативной группой граждан поселка Мирный. В ходе рейда были выявлены потребители новой коммунальной услуги по обращению с ТКО, информация о которых отсутствовала в расчетных и платежных документах.

Рейд начался со схода граждан, организованного администрацией Кировского района. На сходе были обсуждены вопросы улучшения качества предоставления новой коммунальной услуги и повышения платежной дисциплины. Граждане считают, что оплачивать вывоз мусора должны все жители поселка Мирный, в том числе проживающие в частном секторе и не зарегистрированные по месту фактического проживания.

После схода состоялся подомовой обход, во время которого была проведена выверка сведений о количестве реально проживающих граждан и информации в платежных документах за новую коммунальную услугу. При выявлении расхождений принимались заявления от собственников жилых помещений на месте. Жителям предоставлены памятки, разъясняющие порядок действий в случае некорректных данных в платежных документах.

Региональный оператор приступил к реализации комплексных мероприятий по повышению собираемости платежей за новую коммунальную услугу. В 2018 году Регоператор обеспечил легализацию потоков ТКО и их направление на экологически безопасные обработку и захоронение. Массовое поступление ТКО на мусороперерабатывающие комплексы региона позволило обеспечить снижение единого тарифа Регоператора на 4% по итогам работы в 2018 году. Высокая платежная дисциплина потребителей является обязательным условием дальнейшего планового снижения стоимости новой коммунальной услуги для населения.