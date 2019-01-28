2019-01-28T13:27:05+03:00
Происшествия

Под Саратовом мужчина убил престарелую мать

Во время ссоры он несколько раз ударил ее по голове и груди
Ольга Муравлёва
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Следователи из Новоузенска Саратовской области возбудили уголовное дело в отношении 58-летнего жителя Красного Кута. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

- Следствие считает, что 21 декабря 2018 года пьяный мужчина у себя дома начал ругаться со своей 80-летней матерью. Женщина ругала его за то, что он нигде не работает и пьянствует. Во время ссоры злоумышленник шесть раз ударил кулаком потерпевшую по голове и один раз — в грудь. Через некоторое время гражданка скончалась, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СК РФ по Саратовской области.

Причиной смерти, по данным судебно-медицинской экспертизы, стала тупая травма головы.

Мужчину задержали и заключили под стражу. Сейчас собираются доказательства его вины, расследование продолжается.

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