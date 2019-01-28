Мэрия предлагает саратовцам встать на лыжи

СЕГОДНЯ 13:05 2019-01-28T13:26:39+03:00

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В Саратове 16 февраля пройдут массовые лыжные гонки.

Как пояснили «КП-Саратов» в мэрии, спортивное мероприятие «Саратовская лыжня — 2019» состоится в рамках XXXVII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России».

Забег пройдет на стадионе «Зимний» на 5-й Дачной. Участников начнут регистрировать с девяти утра, а первый старт будет дан в десять. Церемония открытия запланирована на полдень.

Победители и призеры получат награды, также для участников и зрителей подготовлена развлекательная программа.

Специальные подарки отдадут самому юному и самому креативному участникам.