2019-01-28T13:26:39+03:00
Спорт

Мэрия предлагает саратовцам встать на лыжи

На стадионе «Зимний» пройдет массовая лыжня
Екатерина Семенова
Поделиться:
Комментарии: comments1
Саратовцев приглашают на лыжные катанияСаратовцев приглашают на лыжные катанияФото: Дарья Вострикова
Изменить размер текста:

В Саратове 16 февраля пройдут массовые лыжные гонки.

Как пояснили «КП-Саратов» в мэрии, спортивное мероприятие «Саратовская лыжня — 2019» состоится в рамках XXXVII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России».

Забег пройдет на стадионе «Зимний» на 5-й Дачной. Участников начнут регистрировать с девяти утра, а первый старт будет дан в десять. Церемония открытия запланирована на полдень.

Победители и призеры получат награды, также для участников и зрителей подготовлена развлекательная программа.

Специальные подарки отдадут самому юному и самому креативному участникам.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В поликлинике на Комсомольской начали принимать пациентов
В Саратове мужчина похитил деньги у 70-летней матери
В Вольске задержали банду ранее судимых похитителей
В Красноармейском районе сугроб спас «Газель» от опрокидывания [видео]
На прямые договоры с ООО «КВС» перешли 263 многоквартирных дома
На пожаре в частном доме под Энгельсом погиб мужчина
Под Саратовом женщина не дождалась мужчину из магазина и зарезала его
На Черниговской завершен монтаж водопровода диаметром 160 мм
В Саратове рецидивист убил приятеля бруском во время пьянки
Регоператор провел первый рейд по выявлению неплательщиков за новую коммунальную услугу
Николай Панков: Пожелания дольщиков ЖК «Южный» надо учесть при поиске квартир
Под Саратовом мужчина убил престарелую мать
В Саратове снова обещают сильную метель
Панков: Традиция сгонять учителей на митинги досталась Исаеву от предыдущих мэров
В Балашове полицейского осудили за пьяное ДТП со смертельным исходом