Мэрия предлагает саратовцам встать на лыжи
На стадионе «Зимний» пройдет массовая лыжня
Саратовцев приглашают на лыжные катанияФото: Дарья Вострикова
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В Саратове 16 февраля пройдут массовые лыжные гонки.
Как пояснили «КП-Саратов» в мэрии, спортивное мероприятие «Саратовская лыжня — 2019» состоится в рамках XXXVII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России».
Забег пройдет на стадионе «Зимний» на 5-й Дачной. Участников начнут регистрировать с девяти утра, а первый старт будет дан в десять. Церемония открытия запланирована на полдень.
Победители и призеры получат награды, также для участников и зрителей подготовлена развлекательная программа.
Специальные подарки отдадут самому юному и самому креативному участникам.