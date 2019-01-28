2019-01-28T13:38:45+03:00
Общество

Николай Панков: Пожелания дольщиков ЖК «Южный» надо учесть при поиске квартир

Депутат также проведет встречу с дольщиками ООО «КапиталСтрой»
Екатерина Семенова
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Квартиры, которые будут предоставлены инвестором дольщикам ЖК «Южный», должны не только соответствовать метражу, но и устраивать будущих новоселов. Такую задачу поставил депутат Государственной думы Николай Панков на очередном совещании рабочей группы, решающей проблемы данного долгостроя.

Ранее дольщики и участники рабочей группы пришли к единому решению, что достройка дома может повлечь большие дополнительные расходы для людей. Был выбран вариант с поиском инвестора, который сможет предоставить квартиры в других домах взамен инвестиционных участков.

- Этот «абасовский» дом — один из самых сложных, но совместная работа показала: перспективы есть даже по таким объектам. Составив «дорожную карту», мы поэтапно выполняем намеченное, и сейчас уже решается вопрос по поиску квартир. Они не только должны соответствовать метражу, за который люди заплатили, но и по возможности находиться в Заводском районе. Такое пожелание высказали дольщики, которые любят свой район и хотят, чтобы их дети ходили в родную школу или детский сад, — отметил Николай Панков.

Участники рабочей группы, куда входят также представители министерства строительства и ЖКХ, Росреестра, профильных структур администрации города, обсудили ряд организационных вопросов. Николай Панков напомнил, что если схема докажет свою эффективность, она сможет применяться при решении проблем других долгостроев.

- На заседании областной рабочей группы, созданной спикером Госдумы Вячеславом Володиным для защиты прав дольщиков, уже поднимался этот вопрос. Дольщики ООО «КапиталСтрой» отметили, что у них похожая ситуация, и просили их курировать. Сегодня встретимся с ними, обсудим пути решения проблем, — пояснил Николай Панков.

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