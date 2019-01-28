Панков: Традиция сгонять учителей на митинги досталась Исаеву от предыдущих мэров

СЕГОДНЯ 12:41 2019-01-28T12:46:44+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал в телеграм-канале «Пара слов» пост о ситуации с уборкой снега учителями.

- Традиция соцсферы гонять учителей и всех работников на уборку снега, митинги и праздники досталась Исаеву в наследство от предыдущих мэров. При Сараеве и в костюмах снеговиков их заставляли ходить. И на стадионах флагами махать. Исаеву непросто искоренять такое. Но настрой его виден — не допускать потребительского отношения и помех учебному процессу. Может, жесткий, но справедливый вывод сделан по истории с 95-й школой — увольнение районного чиновника и выговоры ответственным лицам. Учителя должны учить, врачи — лечить, а чиновники — грамотно организовать уборку города. Уверен, разделение обязанностей социального блока правительства усилит ответственность зампреда по социалке, — написал депутат.

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