В Балашове полицейского осудили за пьяное ДТП со смертельным исходом
В Балашове осудили 36-летнего полицейского Сергея Кострюкова. Его признали виновным в нарушении ПДД в пьяном виде, повлекшем смерть человека.
- Около 21:20 27 августа 2018 года на 9 км автодороги Балашов — Романовка столкнулись два авто. За рулем первого была 26-летняя местная жительница, а второе вел пьяный опер Кострюков. Гражданка скончалась от травм на месте, а ее 48-летний пассажир получил тяжелый вред здоровью и был госпитализирован, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.
Судмедэкспертиза установила, что девушка умерла от сочетанной травмы тела, острой кровопотери и развитием травматического шока.
Суд приговорил Кострюкова к 4,5 года в колонии-поселении.