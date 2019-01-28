В Балашове полицейского осудили за пьяное ДТП со смертельным исходом

СЕГОДНЯ 12:40 2019-01-28T12:40:49+03:00

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В Балашове осудили 36-летнего полицейского Сергея Кострюкова. Его признали виновным в нарушении ПДД в пьяном виде, повлекшем смерть человека.

- Около 21:20 27 августа 2018 года на 9 км автодороги Балашов — Романовка столкнулись два авто. За рулем первого была 26-летняя местная жительница, а второе вел пьяный опер Кострюков. Гражданка скончалась от травм на месте, а ее 48-летний пассажир получил тяжелый вред здоровью и был госпитализирован, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Судмедэкспертиза установила, что девушка умерла от сочетанной травмы тела, острой кровопотери и развитием травматического шока.

Суд приговорил Кострюкова к 4,5 года в колонии-поселении.

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