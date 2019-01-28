2019-01-28T13:53:25+03:00
Происшествия

На улице Чернышевского от напора воды вспучился асфальт

Проезжую часть заливает водой [фото, видео]
Екатерина Семенова
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На Чернышевского из-под вспучившегося асфальта бьет фонтанНа Чернышевского из-под вспучившегося асфальта бьет фонтанФото: Екатерина Семенова
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Улицу Чернышевского в Саратове заливает водой.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», ЧП случилось на пересечении с улицей Радищева, напротив остановки общественного транспорта.

Вода не просто сочится из-под асфальта, она бьет небольшим фонтаном. При этом дорожное покрытие вспучилось на несколько сантиметров.

Порыв на Чернышевского.

По словам очевидцев, с утра в этом районе ездит трактор, который сгребает ледяную кашу и воду на обочину.

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По Чернышевского ездит трактор, собирая воду и лед.

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