На улице Чернышевского от напора воды вспучился асфальт
Проезжую часть заливает водой [фото, видео]
На Чернышевского из-под вспучившегося асфальта бьет фонтанФото: Екатерина Семенова
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Улицу Чернышевского в Саратове заливает водой.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», ЧП случилось на пересечении с улицей Радищева, напротив остановки общественного транспорта.
Вода не просто сочится из-под асфальта, она бьет небольшим фонтаном. При этом дорожное покрытие вспучилось на несколько сантиметров.
Порыв на Чернышевского.
По словам очевидцев, с утра в этом районе ездит трактор, который сгребает ледяную кашу и воду на обочину.
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По Чернышевского ездит трактор, собирая воду и лед.