Балаковец ударил друга ножом в бане
Преступление произошло после совместной пьянки в бане в селе Малый Куш
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В Саратовской области расследуют уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью.
- Следствие считает, что 17 января 2019 года ранее несудимый 44-летний житель Балакова ранил 39-летнего друга ножом в грудь. Преступление произошло после совместной пьянки в бане в селе Малый Куш, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона.
Сейчас злоумышленника заключили под стражу. Расследование продолжается.