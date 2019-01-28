Балаковец ударил друга ножом в бане

СЕГОДНЯ 12:27 2019-01-28T12:27:13+03:00

Преступление произошло после совместной пьянки в бане в селе Малый Куш

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В Саратовской области расследуют уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью.

- Следствие считает, что 17 января 2019 года ранее несудимый 44-летний житель Балакова ранил 39-летнего друга ножом в грудь. Преступление произошло после совместной пьянки в бане в селе Малый Куш, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона.

Сейчас злоумышленника заключили под стражу. Расследование продолжается.

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