2019-01-28T12:05:54+03:00
Спорт

Саратовские гимнастки выиграли международный турнир

Соревнования проходили в Вене
Ольга Муравлёва
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Саратовские гимнасткиСаратовские гимнастки
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В Вене 26-27 января проходил международный турнир 2 Young Talents Cup 2019 по художественной гимнастике.

- В соревновании приняли участие воспитанницы спортшколы «Надежда Губернии». Они выиграли «золото» и «бронзу», — сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве молодежной политики и спорта.

Так, в групповых упражнениях среди девочек, рожденных в 2010 году, первое место заняла команда «Непоседы». В ее состав вошли Маргарита Гиро, Вера Алдык, Мария Удодова, Рената Осипова и Варвара Зайцева. Из числа тех, кто родился в 2006-2007 году, пьедестал заняла команда «Виктория», а именно: Софья Емельянова, Алена Семикина, Диана Кучиева, Виктория Фомина и Элина Губанова.

В индивидуальной программе воспитанница саратовской школы 15-летняя Милена До заняла третье место в упражнении с булавами.

Стоит отметить, что спортсменок обучали тренеры Е. А. Павлова и Е. А. Захарченко.

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