С начала года мэрия проверила уборку в 7 тыс. дворов
За прошедший месяц ответственным компаниям выданы 4 323 предписания
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Представители муниципального контроля за уборкой дворовых территорий города отчитались за первый месяц нового года.
- В Саратове 27 января велись работы на 466 придомовых территориях и 39 крышах. В них приняли участие 42 единицы спецтехники и 1 369 дворников. Были проинспектированы 230 дворов и направлены ответственным компаниям 166 предписаний, — рассказали «КП-Саратов» в администрации Саратова.
Всего же с 1 по 27 января 2019 года в городе осмотрели 6 969 дворов. По итогам проверок соответствующим организациям выдали 4 323 предписания для устранения выявленных нарушений. Из них 2 293 уже устранены.