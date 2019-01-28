2019-01-28T12:14:57+03:00
Общество

Валерий Радаев поручил проверить, хватает ли пассажирам Саратова автобусов

Он заявил, что люди не должны испытывать неудобств
Екатерина Семенова
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев провел совещание, на котором был рассмотрен вопрос с уборкой снега и движением общественного транспорта.

- За минувшую неделю из-за сильных снегопадов отменяли десять авиарейсов, задержаны 21 междугородный и 11 пригородных поездов, — заявил зампред правительства Роман Бусаргин.

Кроме того, в Саратове останавливались трамваи, многие из них не ходят до сих пор. В связи с этим было принято решение приумножить количество транспорта, выходящего на маршруты №№18Д, 11, 90 и другие.

- Увеличили число автобусов, просчитайте, достаточно ли его для пассажиров с учетом перебоев работы электротранспорта. Берите вопрос на контроль вместе с Общественной палатой, депутатами городской думы. Люди не должны чувствовать неудобств, — потребовал Валерий Радаев.

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