Магистранты СГУ сдали экзамен в форме квеста

СЕГОДНЯ 11:35 2019-01-28T11:52:33+03:00

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В преддверии Дня студента депутат Саратовской областной Думы, региональный координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия», при поддержке компании «Локейшн и Квестория» провела экзамен по дисциплине «Современная региональная политика» для магистрантов Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского по специальности «Государственная политика и управление» в форме квеста. Магистранты должны были продемонстрировать то, как ими усвоены знания о культурно-исторических особенностях региона.

Согласно маршрутным листам, участники квеста искали нужные ответы на вопросы в исторической части города Саратова.

Азарт настолько захватил молодежь, что два часа, отведенные на прохождение квеста, пролетели для них незаметно.

- Сам по себе квест, как форма для сдачи экзамена — довольно креативная идея. Несмотря на холодную погоду, проходить квест было комфортно и интересно, каждый из нас узнал, что-то новое для себя, — прокомментировал магистрант Алексей Антонов.

- Хочу выразить огромную благодарность Юлии Михайловне Литневской за интересный подход и подачу информации для нас — магистрантов. Этот экзамен позволил нам осознать, как много мы почерпнули из её авторского курса. Задания были непростыми. Очень много полезной информации я получила в этот день. Мне очень понравился творческий подход Юлии Михайловны, — поделилась впечатлениями Анастасия Мурашова.

- С координатором проекта «Историческая память» Юлией Михайловной Литневской мы не первый раз проводим интересные и неформатные мероприятия. До этого мы поощрили юных краеведов — музейных активистов участием в пешеходной интерактивной экскурсии. На этот раз участниками исторического квеста стали магистранты СГУ. Ребята показали глубокие знания по истории края, его культуре и экономике. Одного из участников мы хотим даже пригласить для совместной разработки еще одного маршрута городского квеста. Мы искренне верим, что знание истории края поможет его возрождению, — прокомментировала коммерческий директор и соорганизатор компании «Локейшн и Квестория» в Саратове Елена Лобанова.