В Саратове задержали рецидивиста за кражу из иномарки
Преступление было раскрыто через полгода
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Саратовские полицейские через полгода после преступления задержали подозреваемого в краже из автомобиля.
- По заявлению потерпевшего, 22 мая 2018 года неизвестные ночью разбили стекло его припаркованного Chevrolet Lanos и похитили имущество на 10 тыс. рублей, — рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.
Правоохранители обнаружили 27 января 46-летнего подозреваемого, ранее неоднократно судимого за кражи мужчину. Задержанный дал признательные показания, возбуждено уголовное дело.