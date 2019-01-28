В Саратове задержали рецидивиста за кражу из иномарки

СЕГОДНЯ 11:31 2019-01-28T11:45:11+03:00

Преступление было раскрыто через полгода

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Саратовские полицейские через полгода после преступления задержали подозреваемого в краже из автомобиля.

- По заявлению потерпевшего, 22 мая 2018 года неизвестные ночью разбили стекло его припаркованного Chevrolet Lanos и похитили имущество на 10 тыс. рублей, — рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.

Правоохранители обнаружили 27 января 46-летнего подозреваемого, ранее неоднократно судимого за кражи мужчину. Задержанный дал признательные показания, возбуждено уголовное дело.

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