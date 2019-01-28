На станции Анисовка горел железнодорожный вагон
Перед пожаром раздался хлопок
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В Саратовской области в ночь на понедельник, 28 января, горел железнодорожный вагон.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал о происшествии поступил в 23:20.
На пульт дежурного «01» пришло сообщение, что в железнодорожном вагоне раздался хлопок. Он на тот момент стоял на запасном пути станции Анисовка Энгельсского района.
На место происшествия выехали две машины и восемь человек личного состава. Площадь возгорания — 20 кв. м.