На станции Анисовка горел железнодорожный вагон

СЕГОДНЯ 11:24 2019-01-28T11:43:09+03:00

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В Саратовской области в ночь на понедельник, 28 января, горел железнодорожный вагон.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал о происшествии поступил в 23:20.

На пульт дежурного «01» пришло сообщение, что в железнодорожном вагоне раздался хлопок. Он на тот момент стоял на запасном пути станции Анисовка Энгельсского района.

На место происшествия выехали две машины и восемь человек личного состава. Площадь возгорания — 20 кв. м.

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