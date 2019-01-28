В Энгельсе мошенник похитил IPhone за 14 тыс. рублей
Возбуждено уголовное дело
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В Энгельсе задержали мошенника за кражу iPhone стоимостью 14 тыс. рублей.
- По заявлению потерпевшего, 24 декабря прошлого года неизвестный обманным путем завладел его телефоном и скрылся, — рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.
Спустя больше месяца правоохранители Энгельсского района задержали 32-летнего подозреваемого — ранее судимого мужчину. Похищенное изъято, возбуждено уголовное дело.