2019-01-28T11:41:49+03:00
Происшествия

Одна из пострадавших при взрыве в кафе Лысых Гор переведена из реанимации в палату

В тяжелом состоянии остаются три человека
Александр Уриевский
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Взрыв в кафе произошел 26 январяВзрыв в кафе произошел 26 января
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Одна из пациенток центра комбустиологии в Саратове, пострадавшая при взрыве газа в кафе 26 января, переведена из реанимации в обычную палату. Об этом корреспонденту «КП-Саратов» рассказал главный врач центра Николай Островский.

На сегодняшний день, 28 января, три человека продолжают оставаться в стабильно тяжелом состоянии в реанимации, еще восемь получивших ожоги при взрыве лежат там же с травмами средней тяжести.

Двое детей (четырех и 16 лет) с легкими травмами находятся в ЦРБ Лысогорского района. Восемь граждан отправлены на амбулаторное лечение.

Напомним, около шести вечера 26 января в кафе «Рандеву» на улице Мира в поселке Лысые Горы прогремел взрыв. Рванул газ, вытекший из неисправного баллона. В итоге разные травмы получили 22 человека, 14 были госпитализированы.

Один из пострадавших — сам юбиляр — впоследствии скончался в больнице.

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