Саратовцу нашли украденный из бара телефон спустя месяц

СЕГОДНЯ 10:56 2019-01-28T11:14:25+03:00

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Полицейские Саратова спустя месяц после обращения нашли украденный телефон.

- В участок 30 декабря 2018 года обратился потерпевший с заявлением о краже устройства из бара в Солнечном. Сумма ущерба составила 4,5 тыс. рублей, — рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.

Через почти 30 дней правоохранители обнаружили 24-летнего подозреваемого, ранее судимого за наркотики. Даны признательные показания. Возбуждено уголовное дело.

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