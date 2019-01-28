Саратовцу нашли украденный из бара телефон спустя месяц
Возбуждено уголовное дело
Изменить размер текста:
Полицейские Саратова спустя месяц после обращения нашли украденный телефон.
- В участок 30 декабря 2018 года обратился потерпевший с заявлением о краже устройства из бара в Солнечном. Сумма ущерба составила 4,5 тыс. рублей, — рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.
Через почти 30 дней правоохранители обнаружили 24-летнего подозреваемого, ранее судимого за наркотики. Даны признательные показания. Возбуждено уголовное дело.