Пострадавшего на взрыве в лысогорском кафе спасателя наградят

СЕГОДНЯ 10:55 2019-01-28T12:03:06+03:00

Он был в числе гостей и первым начал выводить людей

Изменить размер текста: A A

Сотрудника областной службы спасения Саратовской области Александра Горохова наградят за мужество при спасении людей на взрыве в кафе в поселке Лысые Горы Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, такое решение принял губернатор Валерий Радаев.

- Благодаря его смелости, находчивости, выдержке удалось избежать больших жертв во время взрыва газового баллона. Это поступок настоящего профессионала, мужественного человека. Александр Валерьевич должен быть награжден региональной наградой, также буду ходатайствовать о ведомственном поощрении спасателя, — заявил Радаев на совещании с министрами.

Было отмечено, что Александр Горохов сам был в числе гостей на юбилее в кафе «Рандеву». Он одним из первых почувствовал запах газа, увидел, что с баллона сорван вентиль, и принялся выводить людей на улицу.

При этом спасатель сам пострадал во время взрыва.

Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте