В Саратове рецидивист попался на краже ноутбука
Возбуждено уголовное дело
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Во время новогодних праздников у 40-летнего безработного саратовца из квартиры пропала техника.
- По материалам дела, 2 января 2019 года потерпевший распивал спиртные напитки с малознакомым мужчиной в своей квартире. После этого он обнаружил исчезновение ноутбука стоимостью 10 тыс. рублей, — рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.
Спустя почти месяц, 27 января, правоохранители задержали подозреваемого — ранее неоднократно судимого 30-летнего мужчину. Похищенное изъято, возбуждено уголовное дело.