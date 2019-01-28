В Балакове девятилетняя девочка пострадала в аварии

СЕГОДНЯ 10:39 2019-01-28T10:39:17+03:00

Водитель Renault выехал на встречку и врезался в Ford

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В Балакове вчера днем, 27 января, столкнулись две иномарки — Renault Logan и Ford Focus.

- ДТП случилось у дома №3 по улице Свердлова. Водитель Logan превысил скорость, выехал на встречную полосу, где и врезался во вторую машину, за рулем которой был 31-летний мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.

В результате аварии пострадала девятилетняя пассажирка Ford Focus, ей рекомендовали амбулаторное лечение.

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