2019-01-28T10:39:17+03:00
Происшествия

В Балакове девятилетняя девочка пострадала в аварии

Водитель Renault выехал на встречку и врезался в Ford
Ольга Муравлёва
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В Балакове вчера днем, 27 января, столкнулись две иномарки — Renault Logan и Ford Focus.

- ДТП случилось у дома №3 по улице Свердлова. Водитель Logan превысил скорость, выехал на встречную полосу, где и врезался во вторую машину, за рулем которой был 31-летний мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.

В результате аварии пострадала девятилетняя пассажирка Ford Focus, ей рекомендовали амбулаторное лечение.

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