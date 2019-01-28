В Саратове задержали похитителя детской коляски

СЕГОДНЯ 10:33 2019-01-28T10:40:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове задержали воришку, укравшего из подъезда детскую коляску.

- От гражданки, проживающей в доме по улице Лермонтова, 9 января поступило заявление о краже детской коляски с первого этажа подъезда, — рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.

В ходе оперативных мероприятий был задержан 27-летний подозреваемый, ранее судимый. Даны признательные показания. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте