В Саратове задержали похитителя детской коляски
Возбуждено уголовное дело
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В Саратове задержали воришку, укравшего из подъезда детскую коляску.
- От гражданки, проживающей в доме по улице Лермонтова, 9 января поступило заявление о краже детской коляски с первого этажа подъезда, — рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.
В ходе оперативных мероприятий был задержан 27-летний подозреваемый, ранее судимый. Даны признательные показания. По факту кражи возбуждено уголовное дело.