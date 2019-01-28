В Саратове пропал без вести мужчина в двух куртках
Полиция Саратова просит помощи в розыске Александра Сисина.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, 78-летний мужчина объявлен в розыск с 19 января. При этом ранее волонтеры отряда «Лиза Алерт» сообщали, что он ушел из дома 31 декабря.
На вид Александру Сисину 78 лет, рост 165 см. У него худощавое телосложение, седые прямые короткие волосы, на макушке залысина. Глаза голубые.
Пожилой мужчина передвигается медленно, сутулится.
На момент пропажи был одет в серую вязаную шапку с отворотом, черную тканевую куртку со сломанным замком и темно-коричневую куртку в мелкую клетку. Также на нем были черные брюки, коричневая рубашка и черные зимние ботинки.