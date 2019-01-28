В Саратове пропал без вести мужчина в двух куртках

СЕГОДНЯ 10:29 2019-01-28T10:31:31+03:00

Он ушел из дома перед Новым годом

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Полиция Саратова просит помощи в розыске Александра Сисина.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, 78-летний мужчина объявлен в розыск с 19 января. При этом ранее волонтеры отряда «Лиза Алерт» сообщали, что он ушел из дома 31 декабря.

На вид Александру Сисину 78 лет, рост 165 см. У него худощавое телосложение, седые прямые короткие волосы, на макушке залысина. Глаза голубые.

Пожилой мужчина передвигается медленно, сутулится.

На момент пропажи был одет в серую вязаную шапку с отворотом, черную тканевую куртку со сломанным замком и темно-коричневую куртку в мелкую клетку. Также на нем были черные брюки, коричневая рубашка и черные зимние ботинки.