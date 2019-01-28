2019-01-28T10:22:52+03:00
Общество

В Саратовской области закрыли автодвижение через границу с Казахстаном

Пограничная автодорога перекрыта до 17:00
Тимур Гадеев
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Несмотря на то, что утром 28 января трассу на границе с Казахстаном открыли, через несколько часов движение по ней вновь остановлено.

- В связи со снегопадом и гололедицей на трассе федерального значения А-298 автомобильной дороги Р-228 СызраньСаратовВолгоград — Пристанное — Ершов — Озинки — граница с Казахстаном введено временное ограничение для всех видов транспорта с 10:00 до 17:00 по саратовскому времени, — рассказали «КП-Саратов» в ГИБДД региона.

Из-за предстоящего сегодня снегопада сотрудники областной Госавтоинспекции рекомендуют водителям по возможности отказаться от поездки через данный участок автотрассы.

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