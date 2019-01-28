СГЮА встретила будущих абитуриентов

СЕГОДНЯ 10:14 2019-01-28T10:19:12+03:00

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27 января в стенах Саратовской государственной юридической академии прошел традиционный День открытых дверей.

Около 400 абитуриентов из Саратовской, Волгоградской, Тамбовской, Самарской, Липецкой, Пензенской областей, Ставропольского и Краснодарского краев и других регионов России смогли детально познакомиться с академией, ее достижениями, историей и традициями, задать вопросы руководству вуза и директорам институтов.

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В рамках обзорной экскурсии по СГЮА старшеклассники посетили зал судебных заседаний, криминалистический полигон, физкультурно-оздоровительный комплекс и музей истории, познакомились с работой полиграфа, узнали много полезной информации об учебном процессе и студенческих организациях.

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Далее в рамках официальной части в актовом зале состоялась встреча будущих абитуриентов с представителями ректората и руководством учебных структурных подразделений СГЮА, где ребята получили подробную информацию и разъяснения по порядку и условиям поступления в вуз, подаче необходимых документов, особенностях приемной кампании 2019 года, узнали о программе военной подготовки, которая действует в СГЮА с 2016 года, организации учебного процесса, условиях проживания и количестве мест в общежитиях, а также возможностях и перспективах, которые получают студенты и выпускники СГЮА во время обучения и после окончания вуза.

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- Я давно определился с профессией, с которой хочу связать свое будущее. Это профессия юриста. И когда встал вопрос, в каком вузе мне смогут дать необходимую теоретическую и практическую базу, выбор сразу пал на Саратовскую государственную юридическую академию. О другом вузе и речи не идет, ведь именно в СГЮА я смогу всесторонне развиваться не только в учебе, но и в науке, спорте, творчестве и, что немаловажно, получить военный билет без отрыва от учебы, что позволит мне сразу после окончания академии поступить на службу в правоохранительные органы, — поделился впечатлениями одиннадцатиклассник из Краснодара Николай Ерофеев.

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После общего собрания прошли отдельные встречи будущих абитуриентов с руководством учебных структурных подразделений (Институт прокуратуры, Институт правоохранительной деятельности, Институт юстиции, Институт законотворчества, Межрегиональный юридический институт, Юридический институт правосудия и адвокатуры, Институт второго высшего и заочного обучения, Институт магистратуры и аспирантуры, Институт дополнительного профессионального образования, Юридический колледж, Астраханский, Балаковский и Смоленский филиалы), где старшеклассники смогли получить более предметную информацию о специфике образовательного процесса каждого учебного подразделения.