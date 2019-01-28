Эксперты: Саратовцы плохо относятся к геям и лесбиянкам

СЕГОДНЯ 09:58 2019-01-28T10:15:32+03:00

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Саратов вошел в двадцатку толерантных городов России, но оказался на одном из последних мест.

Эксперты агентства ZOOM MARKET провели исследования, во время которого более 2,4 тыс. жителей 20 городов отвечали на вопрос о сексуальных меньшинствах.

Респондентов спрашивали, как они лично относятся к представителям нетрадиционной ориентации и есть ли таковые среди их знакомых.

Самыми толерантными оказались Санкт-Петербург, Новосибирск и Москва.

Саратов занял в этом рейтинге лишь 18-е место. Хуже, чем у нас, к геям и лесбиянкам относятся только в Челябинске и Казани.