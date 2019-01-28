В Саратове водитель такси врезался в трактор
Шофер иномарки хотел перестроиться для обгона, но ему помешал ВАЗ-2114
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В Саратове сегодня утром, 28 января, иномарка Skoda с логотипом такси столкнулась с дорожно-строительной машиной.
- ДТП случилось на улице Орджоникидзе, 24. Водитель легковушки говорит, что ехал в правом ряду и захотел перестроиться, чтобы объехать трактор, но ему помешал ВАЗ-2114, двигавшийся в левом ряду, — сообщил «КП-Саратов» спецкорреспондент. — Из-за этого произошло столкновение со спецмашиной.
Пострадал сам таксист, его госпитализировали. На места также работала ДПС. Обстоятельства уточняются.