В мэрии Саратова объяснили приостановку работы электротранспорта
В Саратове ходят лишь два трамвайных маршрута — №№3 и 11, остальные трамвайные пути расчищаются специальной техникой. По информации МУПП «СГЭТ», движение трамвая №9 планируется возобновить сегодня днем.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, все троллейбусные маршруты работают, однако №№5 и 10 ходят по укороченной схеме, только до 3-й Дачной, оставляя огромный массив Ленинского района неохваченным.
Кроме того, из-за нерасчищенных обочин и сужения проезжей части на Университетской, конечная остановка маршрута №10 временно перенесена с Привокзальной площади на Музейную.
- Чтобы свести неудобства для горожан к минимуму, на маршруты выпущено более 900 автобусов различной вместимости, — сообщили в администрации города.
На дорогах в районе поселков Юбилейный и Солнечный возникли заторы из-за сужения проезжей части, в Заводском районе — из-за аварий.