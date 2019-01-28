В мэрии Саратова объяснили приостановку работы электротранспорта

СЕГОДНЯ 09:28 2019-01-28T09:56:21+03:00

Трамваи попытались заменить на автобусы, которые встали в пробках

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В Саратове ходят лишь два трамвайных маршрута — №№3 и 11, остальные трамвайные пути расчищаются специальной техникой. По информации МУПП «СГЭТ», движение трамвая №9 планируется возобновить сегодня днем.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, все троллейбусные маршруты работают, однако №№5 и 10 ходят по укороченной схеме, только до 3-й Дачной, оставляя огромный массив Ленинского района неохваченным.

Кроме того, из-за нерасчищенных обочин и сужения проезжей части на Университетской, конечная остановка маршрута №10 временно перенесена с Привокзальной площади на Музейную.

- Чтобы свести неудобства для горожан к минимуму, на маршруты выпущено более 900 автобусов различной вместимости, — сообщили в администрации города.

На дорогах в районе поселков Юбилейный и Солнечный возникли заторы из-за сужения проезжей части, в Заводском районе — из-за аварий.

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