2019-01-28T10:16:11+03:00
Происшествия

В ПривЖД опровергли остановку поездов и электричек

Соцсети распространили информацию об остановке поезда после заносов
Ольга Муравлёва
Поделиться:
Изменить размер текста:

Возле 3-й Дачной в Саратове остановился фирменный поезд №9.

- Поезд Саратов — Москва снова встал, электрички не ходят, — написал очевидец Александр Кострицкий в группе «Типичный Саратов» соцсети «ВКонтакте».

Стоит отметить, что на сайте ПривЖДотклонения от графика не видны, поезд №10 успевает прийти на станцию. Также состав №137 из Москвы, движущиеся с Павлецкой станции, должен был приехать в Саратов в 07:55, а фактически были уже в 7:52.

В пресс-службе компании опровергли остановку или задержку поездов 28 января из-за снежных заносов.

Напомним, совсем недавно, 24 января, Саратов оказался в полной транспортной блокаде. Самолеты не летали, поезда не ехали, на дорогах города были пробки в десять баллов.

Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Балакове девятилетняя девочка пострадала в аварии
В Саратове задержали похитителя детской коляски
В Саратове пропал без вести мужчина в двух куртках
В Саратовской области закрыли автодвижение через границу с Казахстаном
СГЮА встретила будущих абитуриентов
Эксперты: Саратовцы плохо относятся к геям и лесбиянкам
В Саратове водитель такси врезался в трактор
В мэрии Саратова объяснили приостановку работы электротранспорта
Саратовский пенсионер продолжает работать после 95-летнего юбилея
У кладбища в Саратове столкнулись иномарка и «Лада»
В центре Саратова горел жилой дом
В Саратовской области открыли трассу на Казахстан
В Перелюбе сельчанин украл у знакомого четырех животных
Улицу в Саратове превращают в каток
Супруги из Лысых Гор похитили с госгрантов 3 млн рублей
Мэр Саратова: Виновные в ситуации в школе №95 будут привлечены к ответственности
Саратов в понедельник встал в 10-балльных пробках
Татьяна Ерохина: Чиновники от образования опозорили город
Сегодня в Саратове ожидается сильная метель
В центре Саратова перевернулась «Лада»
В саратовских школах завтра возобновляются занятия
В Заводском районе водитель Nissan сбил пенсионера
Мэрия Саратова: Учителя убирали снег на морозе не дольше часа
Министр здравоохранения рассказала о здоровье пострадавших в Лысых Горах