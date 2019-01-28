В ПривЖД опровергли остановку поездов и электричек

СЕГОДНЯ 09:19 2019-01-28T10:16:11+03:00

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Возле 3-й Дачной в Саратове остановился фирменный поезд №9.

- Поезд Саратов — Москва снова встал, электрички не ходят, — написал очевидец Александр Кострицкий в группе «Типичный Саратов» соцсети «ВКонтакте».

Стоит отметить, что на сайте ПривЖДотклонения от графика не видны, поезд №10 успевает прийти на станцию. Также состав №137 из Москвы, движущиеся с Павлецкой станции, должен был приехать в Саратов в 07:55, а фактически были уже в 7:52.

В пресс-службе компании опровергли остановку или задержку поездов 28 января из-за снежных заносов.

Напомним, совсем недавно, 24 января, Саратов оказался в полной транспортной блокаде. Самолеты не летали, поезда не ехали, на дорогах города были пробки в десять баллов.

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