2019-01-28T09:07:52+03:00
Общество

Саратовский пенсионер продолжает работать после 95-летнего юбилея

В регионе 99 долгожителей, перешагнувших рубеж в 100 лет
Ольга Муравлёва
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В Саратовской области 766 тыс. пенсионеров, 99 из них более 100 лет. Женщин больше, чем мужчин.

В регионе многие пенсионеры работают, а именно 145 тыс. человек, среди тех, кому более 80 лет, таких 504.

- Также в Саратовской области 10,5 тыс. жителей, перешагнувших отметку в 90 лет. Из них трое, отметивших юбилей в прошлом году, трудятся, еще шестерым 90 наступит в 2019 году. К тому же один пенсионер продолжает работать на 96-м году жизни, — сообщили «КП-Саратов» УПФР по Саратовской области.

Самой пожилой местной жительнице 106 лет, она проживает в Балакове, всего на два месяца моложе ее пенсионерка из Красноармейска, еще одна — 105-летняя дама — живет в Саратове.

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