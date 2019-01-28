У кладбища в Саратове столкнулись иномарка и «Лада»
Пострадали два человека
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В Саратове сегодня утром, 28 января, произошла авария с двумя автомобилями.
- ДТП случилось около Воскресенского кладбища. Skoda и Lada Kalina двигались в одну сторону. В один момент иномарку развернуло и они столкнулись, — сообщил «КП-Саратов» спецкорреспондент.
Пострадали две участницы аварии. Одну госпитализировала бригада Центра медицины катастроф, другая — отказалась.
Обстоятельства инцидента устанавливают инспекторы ГИБДД.