В Саратовской области открыли трассу на Казахстан

СЕГОДНЯ 08:29 2019-01-28T08:40:54+03:00

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Как сообщили в региональном ГУ МЧС, утром 28 января было возобновлено ранее закрытое движение по трассе Ершов — Озинки — Казахстан.

Ограничение было введено 24 января в связи со снегопадом на границе Саратовской области с Республикой Казахстан. Потом дорогу открыли.

Однако вечером 27 января поступило сообщение, что в связи с ухудшением погодных условия (порывы ветра до 10 м/с, поземок), введено временное ограничение движения для всех видов транспортных средств на участке с 305 по 325 км автомобильной дороги федерального значения А-298 Пристанное — Ершов — Озинки — граница с Казахстаном в Саратовской области.

- В 06:00 открыта дорога Пристанное — Ершов — Озинки — граница с Казахстаном. Движение машин возобновлено, — сообщили в МЧС.

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