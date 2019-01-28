В Перелюбе сельчанин украл у знакомого четырех животных

СЕГОДНЯ 08:28 2019-01-28T09:51:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В Перелюбском районе полицейские вчера, 27 января, нашли похитителя крупного рогатого скота.

- С заявлением в участок 62-летний житель поселка Калинино обратился вечером 21 января. Он рассказал, что с 18 по 20 января с сарая кто-то забрал четырех животных. Сумма ущерба — 100 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Правоохранители задержали 35-летнего односельчанина, который признался в похищении. Скот изъяли, в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело за кражу.

Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте