2019-01-28T08:30:01+03:00
Происшествия

Улицу в Саратове превращают в каток

Вода из прорванных коммуникаций течет по проезжей части [видео]
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Поток на Новоузенской в мороз.

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По улице Новоузенская в Саратове льется поток воды.

Читатели «КП-Саратов» прислали видео сегодня утром, 28 января. Они запечатлели ледяную трассу, по которой продолжают течь потоки воды и двигаться транспорт, в том числе общественный.

- Улица Новоузенская. Напротив 1-й советской больницы. Течет до Рахова. Раскопали яму, огородили, — сообщили очевидцы в редакцию «КП-Саратов».

Поток на Новоузенской в мороз.

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