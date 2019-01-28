2019-01-28T08:01:09+03:00
Происшествия

Супруги из Лысых Гор похитили с госгрантов 3 млн рублей

Мужчину отправили в колонию на 2,5 года, а женщину — на полтора
Ольга Муравлёва
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В Саратове осудили двух жителей Лысогорского района — 33-летнего мужчину и 26-летнюю женщину. Их признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере.

- В 2017 году супруги, являясь главами крестьянского хозяйства, получили почти 3 млн гранта от регионального Минсельхоза на поддержку начинающих фермеров. Однако средства они израсходовали не на то, что нужно, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

Таким же способом глава семьи в разные периоды похитил более 2,7 млн рублей.

Граждане добровольно возместили ущерб министерству сельского хозяйства, чем удовлетворили его гражданский иск.

Однако за уголовное дело суд все-таки приговорил мужчину к 2,5 года в колонии общего режима, а его жену отправили туда же на полтора года, но ей отсрочили наказание, пока ребенку не исполнится 14 лет.

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