2019-01-28T07:53:03+03:00
Общество

Мэр Саратова: Виновные в ситуации в школе №95 будут привлечены к ответственности

Глава города поручил провести служебную проверку
Ольга Муравлёва
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Михаил Исаев, глава Саратова, вчера вечером, 27 января, прокомментировал ситуацию, связанную с уборкой снега на территории школы №95. Напомним, там в субботу, 26 января, учителя вышли собирать снег в мешки.

- Сегодня из СМИ стало известно о странной ситуации, произошедшей в школе №95. Руководитель учреждения пояснила, что коллектив добровольно вышел убрать прилегающую территорию в свободное от уроков время.

Это недопустимо, особенно в условиях таких низких температур! Каждый должен заниматься своим делом. Учителя должны давать знания детям, а в свободное время повышать свою квалификацию.

Мной сразу же было поручено заместителю по социальной сфере провести служебную проверку. Решение по данной ситуации будет уже завтра, а виновные, безусловно, будут привлечены к дисциплинарной ответственности, — отметил глава Саратова Михаил Исаев.

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