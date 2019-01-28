Саратов в понедельник встал в 10-балльных пробках

СЕГОДНЯ 07:37 2019-01-28T07:58:38+03:00

Аварии и снег не дают возможности добраться до работы десяткам тысяч горожан

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Саратов утром 28 января снова блокирован. На этот раз транспортное сообщение в городе прервано из-за гигантских пробок, которые возникли из-за нескольких ДТП и неочищенных от снега обочин.

Особенно тяжелая ситуация в районе улиц 2-я Садовая, Шехурдина, проспектов Строителей и 50 лет Октября. В районе Молочки автолюбители снова поехали по трамвайным рельсам, тем более, как замечают очевидцы в соцсетях, «трамваев все равно не видно».

Как сообщают в профильной группе, электротранспорт снова не ходит.

- Движение трамвайных маршрутов №№2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 остановлено по причине снежных заносов. Троллейбусы десятого маршрута не едут из-за сужения дороги по улице Университетская и проспекту Строителей, а №№1, 5 и 15 остановились на Московской в сторону центра, — говорится в сообщении.

Практически не движется выезд из Солнечного через поселок Юбилейный.

- Пешком быстрее, — советует сервис Яндекс.Пробки жителям Саратова.

Напомним, во второй половине дня 28 января и до позднего вечера в Саратове прогнозируются сильные снегопады и метель.