В центре Саратова перевернулась «Лада»

27 Янв. 22:29 2019-01-27T22:39:10+03:00

ДТП у отеля. ! другой источник

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Сегодня, 27 января, на Астраханской улице в Саратове перевернулась «Лада Гранта».

- ДТП произошло рядом с отелем «Загреб» между улицами Шелковичная и Рабочая, — рассказал специальный корреспондент «КП-Саратов».

Автомобиль перегородил проезд в сторону Детского парка. Машину с крыши обратно переворачивали очевидцы вместе со спасателями.

Это событие запечатлено на видео.

Уточняется информация о пострадавших.