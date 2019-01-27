В центре Саратова перевернулась «Лада»
ДТП произошло на Астраханской улице
ДТП у отеля.! другой источник
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Сегодня, 27 января, на Астраханской улице в Саратове перевернулась «Лада Гранта».
- ДТП произошло рядом с отелем «Загреб» между улицами Шелковичная и Рабочая, — рассказал специальный корреспондент «КП-Саратов».
Автомобиль перегородил проезд в сторону Детского парка. Машину с крыши обратно переворачивали очевидцы вместе со спасателями.
Это событие запечатлено на видео.
Уточняется информация о пострадавших.
ДТП у отеля.! другой источник