2019-01-28T07:05:05+03:00
Общество

Сегодня в Саратове ожидается сильная метель

И потеплеет
Екатерина Семенова
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В Саратове в понедельник, 28 января, ожидается потепление.

- Если в конце недели стояли морозы до -20–25 градусов даже днем, то теперь столбик термометра будет расти и уже в понедельник должен показать -5–7 градусов, — сообщили «КП-Саратов» в областном Гидрометцентре.

При этом ожидается сильный снегопад. По прогнозу синоптиков может выпасть более 17 мм осадков. То есть в пересчете на реальный снег, толщина покрова увеличится на 17–20 см.

Также усилится ветер, что грозит метелями. Региональное МЧС распространило предупреждение, призывая граждан остерегаться опасно свисающих конструкций.

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