Министр здравоохранения рассказала о здоровье пострадавших в Лысых Горах
Министр здравоохранения Саратовской области Наталья Мазина рассказала о здоровье 21 пострадавшего на взрыве в Лысых Горах.
- Из них 14 человек подлежали госпитализации. Изначально они все были госпитализированы в Лысогорскую районную больницу. Туда сразу направились бригады специалистов из Саратова и Калининского района. Это хирурги, анастезиологи, медицинские сестры операционные. в район были направлены сотрудники центра медицины катастроф, санитарной авиации и дополнительно машины скорой помощи из Саратова, — сказала она.
На момент поступления в центр комбустиологии четверо человек в тяжелом состоянии отправили в реанимацию. Еще семеро, чье состояние было средним, легли в отделение для получения лечения.
Сегодня состояние пациентов прежнее. Они получают терапию в полном объеме.
С вечера были усилены бригады специалиста центра. На месте находится главный комбустиолог ПФО, Саратовской области Николай Владимирович Островский, заведующие отделениями.
В Лысогорской районной больнице двое детей, мальчик и девочка. Одному 4 года, второму 6.
Дети были в удовлетворительном состоянии при поступлении. У
мальчика - небольшой ожог на кисти, а у девочки небольшое повреждение на голени. Они уже выписаны из больницы, и будут лечиться амбулаторно.
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